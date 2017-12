Extraña estela sorprende a habitantes de California: se trataba de un cohete de SpaceX

Sorpresa -y algo de preocupación- generó en varios habitantes del sur de California, Estados Unidos, una brillante estela que se pudo ver en el cielo durante la noche del viernes.

Y aunque muchos lo consideraron como un extraño fenómeno espacial, se trata de una situación que estuvo completamente controlada.

Tal como indicó la empresa estadounidense SpaceX, corresponde al cohete Falcon 9, el que lleva diez nuevos satélites de comunicación propiedad de la firma Iridium.

Constituye la cuarta de ocho operaciones como estas previstas por la compañía fundada por el multimillonario sudafricano Elon Musk.

What did I just witness?? pic.twitter.com/JsHfqTsxm0

— Danny United (@dannyunited) December 23, 2017