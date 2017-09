Astronauta se convierte en la estadounidense con más tiempo acumulado fuera del espacio

La astronauta de la NASA Peggy Whitson regresó a la Tierra este domingo al término de una misión de 288 días en el espacio, con la que marcó un récord como la estadounidense que más tiempo ha acumulado fuera del planeta.

Imágenes de NASA TV mostraron a la nave Soyuz que llevaba a bordo a Whitson, al astronauta norteamericano Jack Fischer y al cosmonauta ruso Fyodor Yurchikhin, aterrizando en la estepa de Kazajistán a las 01H22 GMT, tal como este previsto.

Whitson, de 57 años, fue la primera mujer en comandar la Estación Espacial Internacional y es la astronauta mujer con más caminatas espaciales, entre otras marcas.

La bioquímica completó una misión en la Estación Espacial que comenzó en noviembre de 2016, en la que recorrió 196,7 millones de kilómetros y dio 4.623 órbitas en torno a la Tierra.

La mujer acumuló 665 días en el espacio a lo largo de su carrera, más que cualquier otro astronauta de su país.

Según la NASA, el récord que estableció en abril la dejó octava en una clasificación mundial dominada por los rusos, detrás de Yurchikhin, que totaliza 673 días.

En su más reciente misión, Whitson realizó experimentos con células madre humanas, muestras de sangre y cultivó repollo chino, según mostró en su página de Facebook.

“La mejor parte fue que después de que cosechamos para la ciencia, tuvimos que comer el resto“, dijo sobre las verduras.

Lo que más echó de menos

En una entrevista antes de iniciar su viaje de regreso a la Tierra, confió su impaciencia de volver a usar inodoros con agua -“créanme, les ahorro los detalles“, dijo- y las pizzas.

Sin embargo, agregó, “echaré de menos la vista encantadora y apacible de nuestra Tierra desde aquel puesto de observación. Hasta el fin de mis días, mis ojos estarán escrutando el horizonte para ver aquella curva“.

Dijo no tener certezas acerca de su futuro profesional, pero no hizo misterio acerca de su deseo de “seguir trabajando en programas espaciales”, anhelo “que no hizo sino crecer con los años“, dijo.

Los astronautas regresaron en momentos en que la ciudad de Houston (Texas), sede del Centro Espacial Johnson de la NASA, hace esfuerzos para volver a la normalidad después de que el poderoso huracán Harvey dejara inundaciones y más de 40 muertos en esta zona.

“Como resultado del impacto del huracán Harvey, la NASA revisa los planes de regreso a Houston de Whitson, Fischer y las muestras científicas en la nave espacial Soyuz“, dijo la agencia.

El centro de control sigue siendo “operacional“, aclaró la NASA. La Estación Espacial gira alrededor de la Tierra a una altitud de unos 400 kilómetros, completando una vuelta cada 90 minutos a una velocidad de 28.000 km/h.