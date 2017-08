El asteroide más grande jamás observado por la NASA "rozará" a la Tierra el viernes

Un asteroide que tiene 4.4 kilómetros de diámetro pasará el viernes cerca de la Tierra, sin que esto suponga peligro de impacto, informó la NASA. Se trata de “Florence”, el que corresponde al de mayor tamaño observado por la agencia espacial.

Esta oportunidad será una instancia sumamente valiosa para que los expertos y astrónomos analicen algunas de sus características más importantes, como su tamaño preciso, topografía, rotación y trayectoria orbital, entre otras.

Según publicó la NASA, el cuerpo pasará a una velocidad de 13,53 kilómetros por segundo, a unos 7 millones de kilómetros de la Tierra, lo que equivale a unas 18,38 veces la distancia entre nuestro planeta y la Luna.

La NASA compartió una animación que grafica lo cerca que pasará “Florence” de la Tierra.

A large asteroid will pass Earth safely on Sept. 1 at about 18 times the distance between the Earth and the Moon: https://t.co/rOn5It1v2J pic.twitter.com/0TkCxhMFau

— NASA (@NASA) August 19, 2017