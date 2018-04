NASA desarrollará un avión que romperá la barrera del sonido sin hacer ruido

El nuevo avi√≥n de la l√≠nea de los legendarios X-planes de la NASA tendr√° la misi√≥n de superar la barrera del sonido, pero sin producir el ruidoso “bang” caracter√≠stico, indic√≥ la agencia espacial estadounidense este martes.

La NASA firm√≥ un contrato de 247,5 millones de d√≥lares con Lockheed Martin para concebir, construir y probar la nueva nave, que podr√≠a despegar en 2021, se√Īal√≥ la agencia espacial.

Si todo sale seg√ļn lo previsto, el avi√≥n har√° “el ruido de una puerta de auto al cerrarse”, unos 75 decibelios de nivel de ruido percibido, volando a unos 16.800 metros y a una velocidad de 1.560 km/h, a√Īadi√≥.

Seg√ļn se puede apreciar en un video de la NASA, el avi√≥n tiene una forma muy fina y alargada, con unas alas de pato delante de la cabina que no sobresalen del resto del fuselaje y dos alas delta con un angulo muy agudo.

A partir de 2022, la agencia pretende hacer volar su nuevo X-plane por encima de algunas ciudades estadounidenses para recabar datos y, sobre todo, recibir los comentarios de los residentes.

La aviaci√≥n supers√≥nica comercial, que apenas vivi√≥ unas d√©cadas y solo para una peque√Īa √©lite de los pasajeros, toc√≥ su fin con el √ļltimo vuelo del Concorde franco-brit√°nico en 2003.

Un avión capaz de volar de forma relativamente silenciosa podría revolucionar el transporte aéreo de pasajeros y de carga al poder sobrevolar las zonas habitadas.

El presupuesto firmado por el presidente Donald Trump asegura la financiaci√≥n del proyecto y podr√≠a “abrir un nuevo mercado a las compa√Ī√≠as estadounidenses para construir aviones comerciales m√°s r√°pidos, crear puestos de trabajo y dividir por dos la duraci√≥n de la traves√≠a” de una costa a otra de Estados Unidos.

Por ahora no est√°n previstos los asientos para pasajeros, y si el proyecto muestra que, efectivamente, el vuelo supers√≥nico y “silencioso” es posible, habr√° que esperar a que se adapten las autoridades que regulan la aviaci√≥n civil.

