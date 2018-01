KFC aceptará pagos con Bitcoins en Canadá

Cada vez son más compañías las que se suman a la fiebre por las criptomonedas, siendo una de las gigantes de la comida rápida la última en hacerlo.

Nos referimos a Kentucky Fried Chicken (KFC), compañía que anunció que comenzará a aceptar Bitcoins como forma de pago en Canadá.

La información la dio a conocer la propia empresa a través de sus redes sociales, indicando que este método de transacción estará disponible por un tiempo limitado a través de Bitpay.

Para esto, lanzaron un nuevo balde llamada “BitcoinBucket”, el que incluye pollo frito, papas y salsa.

Lee también: Cadena KFC trollea a McDonald’s parodiando el “botón nuclear” de Donald Trump

Tal como recoge la cadena CNBC, esta modalidad no estará disponible en sus sucursales físicas, sino que será a través de compras por internet.

De esta manera, por 20 dólares canadienses de Bitcoin (9.700 pesos chilenos), el cliente recibirá el producto en su hogar.

“KFC Canadá presenta el BitcoinBucket. Seguro, no sabemos qué son exactamente los Bitcoins, ni cómo funcionan, pero eso no se interpondrá entre tú y un rico pollo para chuparse los dedos”, indicó -con algo de humor- KFC en Twitter.

KFC Canada presents The #Bitcoin Bucket. Sure, we don’t know exactly what Bitcoins are, or how they work, but that shouldn’t come between you and some finger lickin’ good chicken. https://t.co/2OKuCHk5Hb pic.twitter.com/UwaduB8toi

— KFC Canada (@kfc_canada) January 11, 2018