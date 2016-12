10 reclusos de Punta Peuco pidieron "perdón" por crímenes cometidos en dictadura

10 presos del centro penitenciario Punta Peuco pidieron “perdón” por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Este acto se dio en el marco de una misa de Navidad, realizada en el interior del penal y presidida por varios sacerdotes de distintas religiones.

La ceremonia partió pasadas las 11 de la mañana, contó con varios invitados, principalmente, abogados y familiares de los reclusos. Todo esto fue seguido desde el exterior por agrupaciones de derechos humanos, quienes increparon a las personas que llegaban al recinto penal.

Los reos que hicieron este acto fueron:

– Raúl Iturriaga Neumann, Mayor de Ejército

– Claudio Salazar Fuentez, Cabo 1º de Carabineros

– José Zara Holger, Capitán de Ejército

– Pedro Hormazabal Fuentes, Cabo 2º de Carabineros

– Carlos Herrera Jiménez, Capitán de Ejército

– Miguel Estay Reyno, miembro de la Dicomcar (Dirección de Comunicaciones de Carabineros)

– Manuel Carevic Cubillos, Coronel de Ejército

– Basclay Zapata Reyes, Cabo 1º del Ejército

– Enrique Ruiz Bunger, General de la Fuerza Aérea

– Marcelo Castro, Capitán de Carabineros

Lee también | Mariano Puga tras misa en Punta Peuco: “No puede haber perdón si no hay reparación”

Al lugar -ubicado en la comuna de Tiltil-, llegaron varias personas, con carteles de repudio a la ceremonia, y con fotografías recordando tanto a los detenidos desaparecidos, como a los fallecidos durante el régimen militar.

A su ingreso, el sacerdote jesuíta Fernando Montes, declaró que “no estamos acá alabando ni propiciando la impunidad, sino que se reponga un tema. Si hay arrepentidos, que verdaderamente, nosotros tratatemos de no ser ingenuos y pedir que se den los pasos. Me dolería enormemente que se considere que nosotros no estamos respetando a los familiares. Haremos lo imposible para no ser ingenuos”.

Por su parte, el sacerdote Mariano Puga, dijo que “yo vengo como cristiano de la Iglesia, vengo como víctima de la dictadura, fui detenido, exiliado y torturado. Vengo aquí como acompañante de las organizaciones de derechos humanos, no soy vocero de ellos, pero vengo como un acompañante de ellos”.

Tras terminar la ceremonia, varios de los invitados han salido raudos desde el penal, sin entregar declaraciones a la prensa.