Jennifer Lawrence explica por qué no fue a los Globos de Oro con gracioso mensaje

Martes 09 enero de 2018 | Publicado a las 15:42 · Actualizado a las 15:56

Todos hemos tenido un amigo o amiga que a última hora nos cancela los planes y debemos quedarnos listos en nuestras casas sin salir.

Y, al parecer, eso fue lo que le ocurrió a la actriz Jennifer Lawrence antes de asistir a la fiesta después de la premiación de los 75 Globos de Oro (after party).

Resulta que la protagonista de “Mother” se habría puesto de acuerdo para acudir con su amiga, la también actriz Emma Stone, pero ésta la habría dejado plantada.

Stone estaba nominada a la categoría de Mejor Actriz por la película Battle of the Sexes y sí estuvo en la ceremonia, no así Lawrence quien explicó a través de un divertido video en Facebook la razón de su ausencia.

Primero se escucha la voz de Emma Stone, preguntándole a Jennifer “Hola, ¿que pasó esta noche?”, y enseguida Jennifer le comienza a explicar:

“Bueno, me dijiste que querías que fuera tu cita en el after party, así que, nos conseguí boletos, pedí un vehículo y estaba a la mitad del maquillaje cuando me dijiste que no querías ir”.

Luego, Lawrence voltea la cara a la cámara y muestra que tiene solo la mitad de la cara maquillada y dice “Sólo querías venir a mi casa, así que mandé a mi equipo de peinado y maquillaje a sus casas y así es como luzco ahora”, soltando una carcajada.

Según recoge el portal del canal E! Entertainment, E! Online Latino, ambas actrices revelaron que debían agradecer a “John, el tipo de la orquesta” por su amistad, un personaje de Battle of the Sexes, que sería el responsable de que ellas se hayan conocido.

Mira a continuación el gracioso momento: