Video que muestra las bondades turísticas de Chile gana importante premio internacional

En Chengdu, China, un video chileno acaparó miradas y un importante reconocimiento en el circuito turístico internacional. Se trata de “Chile is waiting for you” (“Chile está esperando por ti”), un clip que el mes pasado se coronó como el “Mejor video de turismo de América” en la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Se trata de una realización de dos minutos con 27 segundos donde se muestra parte de las bondades geográficas del país, y a su vez, los destinos más cotizados por los extranjeros: el desierto de Atacama, los observatorios astronómicos, el valle de Casablanca, Chiloé, Isla de Pascua, Santiago, entre otros. El reconocimiento se entrega en el marco del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, instancia de la OMT que busca promover “una mayor conciencia de las riquezas del patrimonio de las diversas civilizaciones”.

El clip es parte de la serie audiovisual “Find your Chile”, la cual fue impulsada por el gobierno en el marco de la campaña de promoción turística “Naturaleza Abierta”, que recoge “los atributos de la naturaleza, aventura y experiencias que pueden vivir los turistas extranjeros en nuestro territorio”, según detalla el sitio web del Sernatur.

El video en cuestión, así como los 28 restantes que completan la colección, estuvo a cargo de la productora audiovidual Don Quijote Films, y cuenta con versiones en seis idiomas: español, inglés, portugués, alemán, francés e italiano.

“Chile is waiting for you”, por su parte, ya ha sido visto por más de dos millones de personas en el canal de YouTube Chile.travel, y el hito no es menor tomando en cuenta lo que influye internet en la elección de un destino turístico. De acuerdo a datos del Sernatur, un 70% de los turistas declara haber visto videos en internet al momento de elegir sus viajes.

“Estamos conscientes de la creciente importancia que tiene para la promoción turística de Chile el contar con contenido audiovisual abundante y de calidad, que dé cuenta de las experiencias turísticas que se viven en todo el territorio. Hemos desarrollado grandes producciones audiovisuales este año y el anterior, que estamos orgullosos de que hoy logren estos frutos que posicionan a Chile como un destino imperdible a nivel internacional”, explica la subsecretaria de Turismo, Javiera Montes, en el sitio web del organismo.