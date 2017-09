Publican nueva canción de George Michael a 10 meses de su muerte

“Fantasy” fue grabada por la superestrella a finales de los años 80, con el propósito de que estuviera presente en el segundo álbum en solitario de George Michael, “Listen Without Prejudice Vol.1”. George también había querido liberar a Fantasy como uno de los singles de, pero de alguna manera el single se perdió. Por último, “Fantasy” encontró su camino como lado B de su gran tema “Freedorm! 90” (versión EE.UU) y en la versión británica del single “Waiting For That Day” en 1990. Pero como una de sus canciones favoritas, George siempre tuvo la intención de que “Fantasy” fuera un single destacado.

George Michael tocó en vivo “Fantasy” durante su exitosa gira de “Cover To Cover” en 1991 y recompensó a sus leales fans con casetes gratis de la canción colocados en butacas de los lugares que visitó durante la gira. George también interpretó Fantasy durante su tour “25 Live Tour” una década más tarde.

A principios de 2016, George estaba buscando el single perfecto para lanzar la muy esperada reedición de “Listen Without Prejudice Vol.1 / MTV Unplugged” y “Fantasy” fue su primera y obvia elección. Se puso en contacto con el hit-maker Nile Rodgers, hombre que le dio a”Fantasy” un toque más funk de lo que ya tenía.

La brillante carrera de Michael se extendió por cuatro décadas y durante ella vendió más de 120 millones de álbumes. El 20 de octubre, Sony Music volverá a lanzar su primer álbum en solitario, “Listen Without Prejudice Vol 1 / MTV Unplugged”. Originalmente lanzado en 1990, “Listen Without Prejudice Vol.1”, fue producido, arreglado y casi enteramente escrito por George. La actuación MTV Unplugged fue grabada en Londres en 1996 y cuenta con canciones imborrables de George durante su carrera con “Wham!“, hasta su disco Older.

Una película

En conmemoración de la reedición del álbum, Sony Music junto con Channel 4 y BBC Worldwide han realizado Freedom, una nueva e impresionante película, narrada por George. El documental cuenta con Stevie Wonder, Elton John, Liam Gallagher, Nile Rodgers, las supermodelos Freedom ’90 (Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington, Tatjana Patitz y Linda Evangelista), Mary J. Blige, Tony Bennett, Mark Ronson y Tracey Emin, Jean Paul Gaultier, Kate Moss, Ricky Gervais, James Corden y muchos más. George estaba trabajando en Freedom hasta la Navidad de 2016 y es su trabajo final.