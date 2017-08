Plaza Sésamo realiza una tierna parodia del éxito "Despacito"

Plaza Sésamo siempre se ha caracterizado por realizar videos y compartir con famosos artistas. Esta vez, dio a conocer una adorable parodia de Luis Fonsi y Daddy Yankee, con el personaje Ernie, convirtiendo el éxito del año en una oda a su patito de goma, titulado “El Patito”.

El video muestra a Ernie, describiendo todas las características de su amado juguete de baño, junto a Rosita, que toca una delicada guitarra española y cantan a dúo la letra bilingüe (“¡El patito es tu buen amigo!”).

Pero llega Bert, quien enojado reclama “¡Oh, no. No, esta canción de nuevo!” Después de que Ernie sigue, “Incluso podríamos decir que somos dos pájaros de una pluma”, y su amigo gruñe: “Ernie, ¡tú no eres un pájaro y él está hecho de caucho!”

Sin embargo, ni siquiera Bert puede escapar de la contagiosa melodía de “Despacito” o “El Patito”, y se aleja tarareando y bailando la canción, mientras sigue a sus compañeros, informó el sitio web de la revista Rolling Stones.

“El Patito” podría ser la actualización del clásico de 1970 de Ernie “Patito de goma”. La canción se estrenó durante la primera temporada de Plaza Sésamo, e incluso logró el éxito en las listas de Billboard Hot 100, llegando a los 20 primeros. En 1974, una versión en español, también titulada “El Patito”, fue lanzada con Jim Henson proporcionando la voz.