Hija de Chris Cornell interpreta emocionante canción en homenaje a su padre

El pasado 18 de mayo tuvo lugar una triste noticia para los fanáticos del reconocido cantante estadounidense Chris Cornell: había sido encontrado muerto en el baño de una habitación de su hotel de Detroit, Estados Unidos.

Casi un mes después, un informe toxicológico reveló que la celebridad había consumido una serie de medicamentos, aunque esto no tenía relación con su muerte. Los especialistas atribuyeron su fallecimiento al evidente ahorcamiento con un cinturón.

El padre e intérprete de Nearly forgot my broken heart, Out of exile y Fell on black days, se había suicidado sin que nadie viera alguna señal de problemas graves.

Por eso fue que Toni Cornell, la pequeña de 12 años hija del cantante, participó en un sentido homenaje que realizaron para recordar la memoria de su padre, y del exintegrante de Linkin Park, Chester Bennington.

Ahí, la menor interpretó junto a la banda One Republic el clásico Hallelujah, de Leonard Cohen.

El portal digital ABC News recogió las declaraciones de la niña, quien aseguró que “es un gran honor estar acá para cantar para mi papá y para Chester”.

El momento fue tan emotivo, que algunos fanáticos comenzaron a llorar desconsoladamente mientras levantaban sus pancartas con imágenes de los fallecidos artistas.

Puedes revisar el momento a continuación: