"Puro Maquillaje": Parodia a canción de Shakira y Maluma desata risas en internet

Celebrando 20 millones de reproducciones de nuestro vídeo Maquillaje en Youtube. (link en mi perfil). Peppa no pudo estar porque anda en grabaciones, pero le guardamos la torta! GRACIAS!! #maquillaje #puromaquillaje #jonatanclay #chantaje #purochantaje #shakira #shakiradancecol #dancesshakiracol #danceshakira #peppapig #suscribeteenestarueda

A photo posted by Jonatan Clay (@jonatanclay) on Dec 26, 2016 at 7:54pm PST