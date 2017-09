Podemos ganarle a Piñera







0



0

0 Visitas

Publicado por Julio Aguirre

¿Está definida la elección presidencial? Muchos creen que sí. Y no me refiero al triunfalismo de la

derecha que parece ser una estrategia electoral.

Me refiero a la propia Nueva Mayoría que adelanta en voz baja su derrota, mientras siente gran incomodidad con su propio candidato presidencial, quien no ha sido capaz de plantear una campaña que proponga una proyecto de futuro ni para el país ni para la proyección de la Ex Concertación. Por el contrario, vemos que pasa dando aclaraciones de sus dichos y cometiendo ha cometido errores para entregar la banda presidencial en bandeja de plata al candidato de Chile Vamos.