Reunión con la Ministra: ¿Por qué nos movilizamos?







0



0

0 Visitas

Publicado por Juan Pablo Echenique

La Reforma a la Educación está entrando en su recta final. Con la división y poda de la Ministra quedaron 3 proyectos: Un primer proyecto general de educación superior que se aprobó el pasado 18 de Abril para recién ser discutido en el Congreso, es decir que no está zanjado. Repito, no está zanjado. Un segundo proyecto de universidades estatales, que aun no ingresa. Y un tercer proyecto sobre el fin al CAE que ingresará el 2do semestre.