Los 5 mitos más creídos por los chilenos













0 Visitas

Publicado por Teresa Marinovic

Comentario de Teresa Marinovic:



Hace unos días, mis amigas me dijeron que estaba poniéndome demasiado agresiva, que si ellas estuvieran en este set de grabación, no se sentirían seguras, que a veces parecía que estaba a punto de lanzar una molotov. En fin, haré mis mejores esfuerzos para que la indignación no opaque mi encanto natural, pero en todo caso, veo difícil que consiga emular ese donaire con que Bárbara Figueroa, Carmen Hertz, Pamela Jiles o Paula Narváez trasmiten sus ideas.

Hablando más en serio, hoy quiero referirme a los mitos, al peligro de los mitos. Circula, por ejemplo, la idea de que es imposible embarazarse en una primera relación sexual; que si a uno le fue mal en un emprendimiento, significa que no es bueno para los negocios; que hay que tomar 8 vasos de agua al día; que las vacunas producen autismo… en fin, se trata de mentiras (peligrosas, a veces), y por eso es necesario que todos los que tienen hijos, conozcan algunos de los mitos sobre la educación que la izquierda ha hecho circular… y que son… mitos.

