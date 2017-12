Las razones por las que no hay que votar por Guillier







Publicado por Teresa Marinovic



Hace pocos días, una persona me preguntó si yo creía que votar por Guillier, convertiría a Chile en una segunda Venezuela. Y si pensaba que Guillier podía ser como Maduro. Le dije que no: que el candidato es radicalmente distinto al presidente de Venezuela. Que no tiene delirios mesiánicos ni actitudes dictatoriales.//Le dije eso, lo dejé por escrito en una columna, y pocos días después me enteré de que el Senador, en un acto de campaña, había citado al Che Guevara, había usado una frase suya típica “hasta la victoria, siempre”. A pesar de eso, no he cambiado de opinión. Guillier peca de ignorancia, no de maldad. Probablemente no tiene idea que el Che Guevara es un personaje que intervino directamente en la ejecución de 200 personas y que promovió la lucha armada.