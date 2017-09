No sea caradura, Senador Guillier







Publicado por Teresa Marinovic

A ver, los Senadores tienen más de 3 millones de pesos para gastar al mes solo por concepto de asesorías. En realidad, son 9. Y está bien, no todos son abogados, tampoco pueden ser expertos en todos los temas. De lo contrario, habría que tener varios doctorados para estar en el Parlamento, o tener una erudición increíble. No parece que sea el caso de los Honorables. El hecho es que en el caso concreto del Senador Guillier, él ha gastado

entre marzo y julio de este año, casi 47 millones en asesorías… y 20 millones en unos informes curiosos. El problema en todo caso no está en los 20 millones, sino en el contenido de los informe.