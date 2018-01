Fernando Montes: "No tengo derecho a no creerle a monseñor Barros"







El sacerdote jesuita Fernando Montes visitó los estudios de TV Bío Bío y analizó la visita del Papa Francisco a Chile y en especial sus declaraciones sobre las acusaciones contra el obispo de Osorno Juan Barros.

El sacerdote manifestó que: “Honradamente no tengo derecho a no creerle a monseñor Barros. Me parece raro que estando al lado no haya visto nada de estas situaciones”.

Revisa la entrevista completa:



