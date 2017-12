Vale la pena votar por Guillier







No da igual votar por uno mismo que votar por un administrador. Yo voy a votar por Alejandro Guillier y lo voy a hacer con entusiasmo y con esperanza. El hombre es un provinciano de clase media, entiende la situación de la gente, sabe medir a los políticos y tiene el carácter para tratar con ellos. Esta elección se trata de algo más que programas, se trata de inclinaciones éticas y de fidelidad a la propia identidad histórica. Elegimos entre gente que no tiene necesidad de recibir una jubilación y gente a la que se le va la vida en el monto de las pensiones y en los costos de la vida. Elegimos entre gente que tiene nuestros mismos problemas y gente que no los tiene. Elegimos entre personajes que nos dicen como nos van a ayudar y gente que quiere condiciones para ayudarse por sí misma.