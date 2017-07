Tomás Mosciatti: "Me da tanta pena Alejandro Guillier"







Es que lo “ningunean” tanto, que da pena. Que es un castigo, que no tiene ideas, que no es capaz de reunir firmas. En esta columna, los tropiezos de Guillier. No sólo eso: las razones de por qué Gullier debiera dar pena incluso -en una de esas- si es elegido Presidente.