Carlos Villalón: " La coca abrió un apetito de dinero que cambió la moda y la cultura"







Publicado por Julio Aguirre

El fotógrafo chileno, que vivió 10 años en Nueva York y lleva 17 años residiendo en Colombia, se ha especializado en temas como la droga, la cocaina y la violencia en nuestro continente.

“La cocaina ha afectado a la cultutra y la religión en Latinoamérica” sostiene Carlos al tratar de sintetizar los efectos del narcotráfico en la región.

Carlos Villalón conversa de la cocaína, de cómo se ha acercado a narcotraficantes y microtraficantes, a guerrilleros de la FARC como de los paramilitares colombianos, o de su experiencia con una salvadoreña de quería viajar en “La Bestia”, el tren mexicano al que se suben quienes quieren entrar a Estados Unidos de Norteamérica.

“La coca abrió un apetito de dinero que cambió la moda y la cultura”, afirma, al relatar cómo mujeres de Medellín se empezaron a hacer cirujías estéticas y a vestir de determinadas formas para seducir a jefes del narcotráfico, modificando los gustos de la sociedad.

El fotógrafo publicará durante este año el libro “Coca, la guerra perdida”, que reúne más de 15 años de trabajo en torno a esteb tema.

Carlos Villalón (The New York Times, VICE, Newsweek, National Geographic, etc) estará mañana viernes 5 de enero de 2018 mostrando sus fotografías y su investigación en torno a la cocaína y el narcotráfico en América Latina a las 20:00 horas en calle Girardi 1286 (casi esquina con Santa Isabel) en el Barrio Italia. Después de una conversación con Villalón se presentará el músico electrónico Miguel Conejeros.