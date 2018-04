La Torre: la obra sobre la condesa Bathory que aborda problemáticas políticas y de género

La obra de teatro en que seis sirvientas deben hacer frente a los deseos de la tristemente c√©lebre ‚ÄúCondesa sangrienta‚ÄĚ, funde el debate sobre la solidaridad de g√©nero, el femicidio y el poder desmedido.

La Torre, que tendrá 4 fechas durante abril y mayo, será parte del ciclo desarrollado por la Dirección de Vínculo con el Medio de la UAHC y y se presenta en el marco de la Temporada 2018 de la sala Juan Radrigán.

‚ÄúLa Torre‚ÄĚ, adaptaci√≥n de la novela ‚ÄúLa condesa Sangrienta‚ÄĚ de la poeta y traductora argentina Alejandra Pizarnik, es un relato macabro sobre la legendaria arist√≥crata h√ļngara Isabel Bathory. Esta condesa fue c√©lebre por el asesinato de cerca de 600 mujeres y la realizaci√≥n de grotescos ritos para perpetuar su belleza y juventud, personaje que, en ojos de la directora de la obra, es una excelente excusa ‚Äúpara abordar problem√°ticas pol√≠ticas y de g√©nero contingentes‚ÄĚ.

Seis silenciosas sirvientas viven y trabajan por los rincones del castillo a la espera de las √≥rdenes de Isabel Bathory, presencia maligna y permanente que se cierne como muerte y poseedora de un poder desmedido. ‚ÄúLa obra conduce al espectador hacia nuevos paisajes y reflexiones en torno a temas en debate como la violencia, la figura de lo femenino, la sororidad, el poder y la muerte inaplazable de las oprimidas”, explica la directora de la obra, Stephie Bast√≠as.

La solidaridad de g√©nero entre las sirvientas de la condesa traza un paralelo con las violencias de larga data que esperan soluciones en materia de pol√≠ticas p√ļblicas y sociales en Chile mientras cientos de ellas siguen muriendo a diario. ‚ÄúEn ese sentido no proponemos el rol femenino c√≥mo algo d√©bil ni fr√°gil, sino como mujeres reales que pese a sus contextos vulnerables son capaces de decidir sobre lo que aman y desean. Por otro lado, si bien la figura de poder siempre se ha asociado con el hombre, en ‚ÄúLa Torre‚ÄĚ no. Aqu√≠ ese t√°natos absoluto es esta condesa, una mujer exultante de poder y en libertad de decidir por las mujeres que representan estas sirvientas‚ÄĚ, explica la directora detr√°s de obras como ¬ęEl pelicano¬Ľ (2016) seleccionado en el festival Nuevas Fronteras Creativas, ¬ęMy name is Maria¬Ľ (2017) sobre el texto de Dario F√≥ y el montaje ¬ęLa Traves√≠a de las Hortensias¬Ľ (2017) que particip√≥ del IV encuentro La Escena en Emergencia.

La desmesura que propone ‚ÄúLa Torre‚ÄĚ atraviesa la obra tambi√©n desde el lenguaje, se√Īala la directora. A trav√©s de la tecnolog√≠a del mapping: el juego del lenguaje que separa a estas seis sirvientas llega al espectador a trav√©s de subt√≠tulos proyectados sobre diversos objetos simb√≥licos de la escenograf√≠a. ‚ÄúHay una cita al relato del G√©nesis sobre la torre de Babel a trav√©s de la construcci√≥n de la torta m√°s alta que √©stas mujeres han cocinado alguna vez por el cumplea√Īos de la condesa. El espectador debe escoger d√≥nde mirar y qu√© leer de este texto caracterizado por la fragmentaci√≥n‚ÄĚ, describe Bast√≠as.

-¬ŅDesde el lenguaje qu√© intenta apelar ‚ÄúLa Torre‚ÄĚ en el espectador con estos recursos?

-El trabajo del texto opera m√°s en el campo de las acciones, reconociendo al texto como elemento m√°s dentro de la puesta en escena y no como el m√°s determinante. Est√° construido en funci√≥n de silencios, de cosas no dichas, de preguntas que quedan sin responder. Si bien es necesario leer subt√≠tulos, no hay espa√Īol. Inventamos un lenguaje que solo existe en esta obra intentando desarticular el lenguaje convencional. Apelamos a la dimensi√≥n sensorial, trabajamos con composiciones musicales interpretadas con la boca, sin otro idioma m√°s que el sonido hecho con la boca para comprender un idioma desarticulado del lenguaje convencional.