El Cantón: las salitreras desde la peculiar perspectiva de sus obreros

Jueves 11 enero de 2018 | Publicado a las 16:20

Caldo con Enjundia Teatro se presenta este sábado 13 y domingo 14 de enero en el Anfiteatro del Museo Nacional de Bellas Artes con “El Cantón”, una entretenida revisión histórica que incluye al mismísimo Carlos Ibáñez del Campo.

Corre el año 1929 en la oficina salitrera de “Hambreston” (no, no Humberstone). Es tiempo de convulsionadas revueltas, mucha desigualdad y abusos a los obreros trabajadores de la pampa salitrera. En medio de este escenario, el presidente Carlos Ibáñez del Campo visitará la oficina, y lo recibirán de forma muy particular los ácratas obreros salitreros.

Caldo con Enjundia Teatro afirma que esta obra “es una revisión de un hecho histórico que refleja muchas aristas que hasta la actualidad podemos reconocer, y se desarrollan temáticas que miran el accionar del empresariado, sus formas de operar y de cómo la reivindicación de clase prima ante un tan adverso escenario para la clase obrera”.

La obra se presenta este 13 y 14 de enero, sábado y domingo en el Anfiteatro Bellas Artes a las 21:00 horas, bajo el concepto a la gorra (adhesión voluntaria a la salida).

Ficha Artística

Nombre Compañía: Caldo con Enjundia Teatro

Director: Vicente Larenas

Dramaturgo: Vicente Larenas

Elenco: Valeria Soto, Marcos Araya, Felipe Jaroba, Claudio Rojas, Francisca Maldonado, Eric Guzmán, Vicente Larenas.

Diseño escenográfico: Jenny Larenas

Compositor: Francisco Campos

Iluminación y sonido: Serge Santana

Duración de la obra: 75 Minutos

Género de la obra: Teatro Histórico

Público y edades al que es dirigida la obra: 14 +