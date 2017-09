Obra de teatro en Sidarte permite conocer a los últimos descendientes de la cultura Häpe

El grupo Häpe invita a vivir la experiencia de conocer a los últimos descendientes de su cultura en un encuentro de experiencia, teatral, cultural y humana. La obra se presentará en Teatro Sidarte, del 21 de septiembre al 14 de octubre.

Los chilenos estamos presenciando cómo un oleaje de inmigrantes arriba al país buscando nuevos horizontes para sus vidas, nuevos climas políticos y sociales donde echar raíces. Como todo encuentro entre culturas distintas, surgen muchos tipos de reacciones ante los “desconocidos” que llegan. De esa situación trata la experiencia “Häpe”, proyecto que encabeza Marcelo Max Pertier y que invita a los espectadores a participar de un encuentro con los últimos representantes de la cultura Häpe, que han mantenido herméticamente su idioma y costumbres de origen incógnito, en un apartado fiordo del sur de Chile.

Este encuentro entre culturas, llamado “Häpe, un Pueblo Perdido”, será en el Teatro Sidarte a partir del 21 de septiembre y hasta el 14 de octubre. El público está invitado a participar con los häpe y conocer sus danzas, mitos, juegos, hábitos y creencias.

El trabajo, que cuenta con la participación escénica de Peguisú Peguisú (Catalina Castellano), Nicolás del Rio, Daniel Isler, Javiera Santander, y la asistencia de Loreto Vilches, es fruto de un trabajo de investigación sobre la naturaleza misma de los procesos migratorios. Max Pertier, actor, director y coach chileno que también es parte de la compañía hispano-chilena La Llave Maestra, afirma que las fuentes de inspiración de este trabajo teatral surgieron en parte del falso documental: “Invitamos al espectador a participar en una realidad supuesta. Mucha gente que ha entrado en contacto con los häpe se involucra, y no les resulta tan fácil identificar los limites entre realidad y ficción, para nosotros eso es muy interesante, el proyecto Häpe se ha transformado en el acto poético de poner una cultura nueva en un territorio donde no existía”.

Pertier explica que los häpe son emigrantes y los cuatro últimos descendientes aparecieron misteriosamente en la caleta Tortel, en la región de Aysén. Nadie sabe bien cómo ni porqué llegaron a Santiago. “Hay mitos urbanos acerca de quiénes son y de dónde vienen. Hay una investigación que habla de sus orígenes bálticos y señala que en 1815 llegaron en un navío desde Finlandia al Cabo de Hornos, se bajaron como 20 descendientes en un fiordo y generaron una aldea muy pequeña donde vivieron todo este tiempo con muy poco contacto con la civilización. Hoy están alucinados en Santiago, tienen costumbres del 1800, no conocían la electricidad, los autos, los teléfonos celulares, están totalmente impresionados”, precisa.

El trabajo de creación, según Pertier, requirió de estrategias nuevas. Entre ellas salir a la calle con los häpe para ver qué sucede entre ellos y los chilenos transeúntes. “En los ensayos salimos a la calle, ya que esta muestra cultural se puede hacer no sólo en un teatro, sino tambien como intervencion en espacios no convencionales. La idea es trabajar el encuentro entre dos culturas, qué nos pasa a nosotros como chilenos cuando llega una cultura distinta, nos mira y se trata de vincular. Las experiencias que hemos tenido son fuertes y divertidas también, hay gente que los ayuda, comparten su comida, otra que llora de emoción, algunos tratan de hacer música con ellos, otros de hablarles en inglés. Pero no faltó el que me comentó que podía hacer comercio con ellos si los llevaba a la TV”, cuenta.

Lo que el grupo Häpe mostrará en el Teatro Sidarte es un encuentro cultural, no una obra de teatro convencional. “La idea es que el público se mueva y participe activamente. Podrán apreciar bailes, participar en ritos, en juegos típicos, en el fondo es un encuentro cultural donde el espectador es el invitado especial. Hay algo ritualístico también, los häpe quieren vincularse y ese vínculo no existe desde la distancia, la idea es integrarse con los espectadores, y sin artilujios tecnologicos, ya que los hape estan estacionados en el siglo XIX, por eso tambien Häpe, es un viaje en el tiempo” puntualiza el director.

Lo esencial de este trabajo está en “descubrir cómo se construye una identidad particular, ver qué nos pasa cuando estamos ante una identidad distinta a la nuestra. Es muy interesante, por ejemplo, reflexionar sobre qué significa ser chileno o ser häpe. En el fondo, qué significa ser distinto, mas en el Chile de hoy donde estamos recibiendo montones de extranjeros con culturas, razas e idiomas diferentes”.