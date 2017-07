Conflicto entre Comunidad Ecológica y Toma de Peñalolén llega a las tablas con "Nimby"

“Nimby“, obra de teatro actuada en español y alemán, es un proyecto que ficciona el conflicto que existió en el año 2003, entre la Comunidad Ecológica de Peñalolén y los pobladores de La Toma de Peñalolén. La situación se generó cuando el gobierno decidió construir, para estos últimos, viviendas sociales en terrenos que se encontraban dentro de la comunidad.

La creación, llevada a escena por el Colectivo Zoológico, se gesta en diciembre del año pasado, cuando la compañía es invitada a Alemania. Allá estuvieron dos meses y medio trabajando junto a un grupo de profesionales del Theater und Orchester Heidelberg para crear la obra. La producción, fue presentada en el marco del Festival Adelante-Iberoamerikanisches Theaterfestival, que se desarrolló en febrero de este año y que reunió a destacadas compañías latinoamericanas.

“Queríamos trabajar la idea de comunidad, cuales son los valores que definen a una comunidad y cómo reaccionan esos valores cuando se está en crisis. Ahí apareció el conflicto de la Comunidad Ecológica como un eje que nos permitía desarrollar un trabajo, no sólo como Colectivo, sino también, con estos dos actores alemanes. Nimby (Not in my Backyar), es la sigla que define este comportamiento que tienen ciertas comunidades, cuando se oponen a proyectos, con los que están de acuerdo que se realicen, pero no al lado de ellos. Por ejemplo una carretera, un basural o un instituto del Sename, etc”, explica Nicolás Espinoza, codirector de la compañía.

Ahora fue el equipo alemán el que viajó a Chile, para estrenar la obra en Santiago. “Nimby” tendrá sólo 4 funciones en la sala Patricio Bunster del Centro Cultural Matucana 100.

En la puesta en escena, vemos a una comunidad ecológica al pie de la montaña. El verde rodea los hogares, separando a los habitantes del resto de la gris ciudad. Pero cuando la autoridad decide instalar viviendas sociales, la comunidad se siente amenazada, teme por su existencia y la pérdida de su estilo de vida ecológico y progresista. Desesperados, contratan a dos “expertos” alemanes que recorren el tercer mundo interviniendo en crisis sociales.

Sobre el Colectivo Zoológico

El Colectivo Zoológico nace en 2012 del encuentro de jóvenes artistas multidisciplinarios (Chile-Francia) comprometidos con el desarrollo y la investigación de nuevos lenguajes en el teatro contemporáneo. Esta agrupación se consagra a la creación de experiencias escénicas que interroguen a los espectadores y a los artistas sobre temas como el lugar del hombre y la mujer en la sociedad, confrontado a la política, al poder y al dinero. El colectivo defiende con humor y audacia una visión generosa, crítica y política del teatro.