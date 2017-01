“Por sospecha” se presentó en la segunda jornada del Antof. a Mil

La obra “Por sospecha” se presentó en el marco del festival Antof. a Mil que se está realizando desde el 4 de noviembre en tres ciudades de la región: Antofagasta, Mejillones y San Pedro de Atacama. El anfiteatro de las Ruinas de Huanchaca recibió a los antofagastinos que disfrutaron de esta obra, donde la trama reúne a un delincuente habitual, un albañil y un joven recién ingresado al mundo delictual, retenidos en un calabozo del cuartel de Investigación de 1969, en Santiago.

Esta es la novena versión del Antof. a Mil, presentada por Fundación Teatro a Mil, Minera Escondida y acogida por la Ley de Donaciones Culturales. En palabras de Patricio Vilaplana, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Minera Escondida, esta es una más de las actividades que la compañía presenta durante el año, teniendo hoy una amplia programación:

“hemos logrado unirnos a distintas organizaciones, lo que nos permite tener un amplio programa cultural en las distintas disciplinas. El teatro se toma Chile y Antofagasta en enero, primero con Antof. a Mil y después con Fitza, entonces ya hay un público que se prepara para este mes, que conoce, porque uno de los objetivos es mejorar la calidad de vida de las personas, en este caso a través de los bienes culturales. Queremos que esto sea una cadena, porque hablamos de acceso, por eso estas actividades son públicas, pero también buscamos generar audiencia, que las personas se vayan acostumbrando, aprendiendo y queriendo esto”.

Para las compañías que presentan sus obras en este espacio cultural, instancias como estas son completamente necesarias para abrirse espacio en el quehacer cotidiano de la ciudadanía. Ángel Lattus, reconocido actor y director de la obra Por Sospecha de la Compañía de Teatro de la Universidad de Antofagasta, manifestó que: “estamos satisfechos con estar dentro de la programación y ojalá que se le dé mucho más auge al teatro de provincia, porque necesitamos ese empuje para entrar con más fuerza dentro del contexto nacional. Me pareció que todo el aparataje publicitario atrajo a la gente, además de la trayectoria de la compañía en Antofagasta, siendo uno de los ejes motores del movimiento teatral antofagastino”.

Jorge Reyes, uno de los espectadores de la obra, expresó que “esta obra no la había visto y me pareció muy buena. Antofagasta siempre ha liderado en el teatro y, con mi señora, asisto bastante a todos los festivales”. Por su parte, María Muñoz, declaró que “la actividad fue preciosa, he asistido a todas, me encantan y espero que sigan por mucho tiempo más”.

La programación del Antof. a Mil continúa hoy en el anfiteatro de las Ruinas de Huanchaca con La expulsión de los jesuitas, obra a cargo de Tryo Teatro Banda, que trata la llegada de la Compañía de Jesús en el 1593 y sus esfuerzos por detener la Guerra de Arauco; también se presentarán el 6 de enero en la Plaza de Mejillones. Continuará con los estrenos en Antofagasta de Nufonia Must Fall del DJ (6 y 7 de enero), el músico y novelista gráfico canadiense Kid Koala (7 de enero) y The color of time, pasacalle de la compañía francesa Artonik (8 de enero).