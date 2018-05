Hermanos de Álvaro Henríquez contaron por qué demoró tan poco en ser trasplantado

Desde la Cl√≠nica Las Condes, los hermanos de √Ālvaro Henr√≠quez asumieron la vocer√≠a de la familia y detallaron c√≥mo fue el proceso de trasplante de h√≠gado al que fue sometido ayer, desde la inscripci√≥n del m√ļsico en la lista del espera hasta el vertiginoso d√≠a de la operaci√≥n.

En entrevista con Expresso Bío Bío, Gonzalo y Ximena Henríquez revelaron aspectos desconocidos de la cirugía y todo lo que implicó.

“B√°sicamente, el procedimiento del trasplante sali√≥ bien. Tenemos la tranquilidad de que fue un proceso normal dentro de las complicaciones, pero que sali√≥ bien y dentro de los tiempos que corresponden. Qued√≥ bien hecho el trabajo”, reflexion√≥ Gonzalo.

“Ahora viene la recuperaci√≥n, que tiene sus tiempos. Un trasplante as√≠ no es de un d√≠a para otro, as√≠ que estamos esperando que todo funciones dentro de la normalidad”, agreg√≥ el m√ļsico y poeta.

Con respecto a la lista de espera, y a las suspicacias que despert√≥ en algunos el r√°pido tr√°mite de Henr√≠quez para conseguir donante, los hermanos despejaron cualquier duda al respecto, y aclararon que esto fue producto del tipo de sangre de Henr√≠quez, poco com√ļn entre los pacientes.

“La cosa m√°s t√©cnica la manejan mejor los doctores, no me quiero enredar, pero s√≠, tuvimos suerte. Apareci√≥ un donante que no le servia a todo el mundo y s√≠ le serv√≠a a √Ālvaro. Corri√≥ mas r√°pido la lista en ese sentido para √©l”, apunt√≥.

“Los doctores ten√≠an una estad√≠stica en la que nos dec√≠an que era bastante alentador el promedio de trasplantes: nos dijeron que hac√≠an, en promedio, dos trasplantes de h√≠gado en un mes, por ah√≠. Est√°bamos con esa expectativa, pero este a√Īo algo ocurri√≥ que han sido muy bajos los donantes”, apunt√≥.

“Eso nos ten√≠a preocupados, que no estuviera dentro del promedio normal (de trasplantes)”, agreg√≥ el Gonzalo. Luego, Ximena agreg√≥: “Fue un mes y medio en el que √Ālvaro estuvo en la lista de espera”.

Sobre el momento en que se enteraron de la existencia del donante y la eventual operaci√≥n, Ximena Hen√≠quez cont√≥: “Me llamaron tempran√≠simo, a las 7:00 horas, avis√°ndonos que hab√≠a la posibilidad de un donante, y que era compatible con el grupo sangu√≠neo. A las 10 y media nos confirmaron”, dijo.

“As√≠ que √Ālvaro se tuvo que internar ayer en la cl√≠nica. Pensamos que iba a requerir mucho m√°s tiempo. Por eso queremos invitar a la gente para que no tenga prejuicio y done, es la √ļnica forma de salvar vidas”, reflexion√≥ Ximena.

“√Ālvaro est√° tranquilo, se lo tom√≥ muy bien. Es una persona muy fuerte, es un luchador, as√≠ que va a salir adelante y va a salir todo bien”, finaliz√≥.