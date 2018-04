Catedral holandesa rindió tributo a Avicii: entonaron tres canciones con sus campanas

A cinco d√≠as del hecho, contin√ļan las repercusiones tras el sorpresivo fallecimiento de Tim Bergling, el DJ y productor sueco famoso mundialmente como Avicii.

En momentos en que a√ļn no hay claridad sobre las causas espec√≠ficas del deceso (aunque la polic√≠a descarta participaci√≥n de terceros), se siguen sucediendo homenajes en memoria del cotizado m√ļsico electr√≥nico. Esta vez, fue una instituci√≥n religiosa la que quiso ofrecer un gesto.

El tributo tuvo lugar, en específico, en la Catedral de San Martín, en Utrecht, ciudad holandesa, donde el sacerdote a cargo accedió a entonar a través de las campanas tres de sus canciones más famosas.

El breve concierto incluyó Without you, Wake me up y Hey brother, tres singles bailables que Avicii hizo célebres en discotecas de todo el mundo a pesar de haber abandonado los escenarios en 2016.

Para que las tres canciones coincidieran en el llamado a misa, fueron ejecutadas en una suerte de “remix”, mezcladas como si se tratara de una misma pista. Cabe destacar que este no es el primer homenaje de la Catedral de San Mart√≠n a la m√ļsica popular: en 2017, con motivo de la muerte de Chester Bennington de Linkin Park, por sus campanas entonaron Numb y What I’ve done.