Exdirector del Festival de Viña asegura que padre de Luis Miguel le daba cocaína a los 14

En “la semana de Luis Miguel“, a horas del reciente estreno de la serie de Netflix sobre su vida, el “Sol de M√©xico” acapar√≥ la atenci√≥n de la prensa de todo el continente. Por lo mismo, no pas√≥ desapercibida una oscura an√©cdota del exdirector del Festival de Vi√Īa del Mar, Sergio Riesenberg, sobre su recordada presentaci√≥n en la Quinta Vergara.

Ocurri√≥ en 1985, cuando el peque√Īo Luis Miguel ten√≠a 14 a√Īos y su carrera era manejada por su padre, Luisito Rey, otrora cantautor espa√Īol que se hizo c√©lebre por la tensa relaci√≥n laboral con su hijo.

‚ÄúLuisito Rey empieza a explotar a este ni√Īo (Luis Miguel). Yo estuve con ambos en el Hotel O‚ÄôHiggins y vi c√≥mo trataba a Luis Miguel. No le pegaba, pero por Dios que le gritaba‚ÄĚ, dijo Riesenberg de paso por el matinal Bienvenidos.

‚ÄúA los 13, 14 a√Īos, fue la edad que yo lo traje (al Festival de Vi√Īa del Mar), porque me lo hab√≠an ofrecido un a√Īo antes, pero yo lo encontr√© muy chico. (El padre) le daba coca√≠na. Lo digo responsablemente y a prueba de desmentido‚ÄĚ, coment√≥ el exdirector, para sorpresa del panel.

Las declaraciones de Riesenberg tuvieron repercusión en diversos portales noticiosos de América. Los diarios Clarín de Argentina y Excélsior dedicaron amplios artículos a la declaración, que a su vez rebotó en otros sitios web del continente.

En la misma l√≠nea, el realizador record√≥ la triste confesi√≥n de un debutante Luis Miguel, ya consciente de su carrera art√≠stica a pesar de su condici√≥n de adolescente: ‚ÄúDemasiados conciertos, viajes. Una noches est√°bamos comiendo y Luis Miguel me dec√≠a: ‘Sergio, yo conozco supuestamente miles de pa√≠ses, he viajado por todo el mundo, pero la verdad es que s√≥lo conozco los hoteles y las meretrices que me ponen en la pieza"”, dijo.

De acuerdo al relato de Riesenberg, fueron estos encuentros y las fuertes discusiones entre Luisito y Luis lo que termin√≥ distanci√°ndolos, con acusaciones de explotaci√≥n contra el padre. Luego, fue un representante de origen norteamericano quien se hizo cargo de la carrera del “Rey Sol”: “No lo trataba mal, pero a un ni√Īo de 14 no puedes hacerlo trabajar en la forma que Alex McCluskey lo hac√≠a”, reflexion√≥ el chileno.