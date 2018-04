Actor que encarnará a Chris Cornell mostró cómo lucirá en primera ficción sobre su muerte

El pr√≥ximo 18 de mayo se cumplir√° un a√Īo de la inesperada muerte de Chris Cornell, el exl√≠der de Soundgarden que termin√≥ suicid√°ndose en la habitaci√≥n de un hotel en Detroit durante la √ļltima gira de su banda. Y pesar del escaso tiempo transcurrido, una producci√≥n audiovisual ya trabaja para abordar su carrera y las intrigantes causas del deceso.

La misi√≥n recaer√° en Autopsy: The Last Hours Of Chris Cornell, un proyecto televisivo que contempla una saga de docudramas que mediante recreaciones y entrevistas intentar√°, en uno de sus episodios, recrear los √ļltimos d√≠as de Cornell.

De acuerdo al portal Alternative Nation, el encargado de interpretar al vocalista ser√° el brit√°nico Paul Ayres, un actor que adem√°s lleva una carrera musical relacionada al pop y las baladas.

El proyecto no se remitirá exclusivamente a Cornell: sólo se trata de un capítulo unitario dentro de una serie que narra historias de diversas celebridades fallecidas. De acuerdo al portal, esta será la primera producción que lleve al audiovisual lo ocurrido el 18 de mayo con la voz de Black Hole Sun.

La producci√≥n ya est√° en marcha y as√≠ lo testifica una imagen que Ayres difundi√≥ en sus redes sociales, ya caracterizado como Cornell. ‚ÄúHace una semana estuve en el set pretendiendo ser alguien m√°s y me encant√≥. Estoy considerando en dejar crecer mi cabello ahora!”, escribi√≥ en Instagram antes de borrar la publicaci√≥n.

La saga documental ser√° emitida por Channel 5 en Reino Unido como parte de su octava temporada, que este a√Īo tendr√° a David Bowie, George Michael, Andy Warhol y Johnny Cash, entre otros, como protagonistas.