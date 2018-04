Las canciones (y postales) que marcaron el reencuentro de Radiohead con el público chileno

Nueve a√Īos pasaron para el reencuentro entre Radiohead y el p√ļblico chileno. En su tercera presentaci√≥n en el pa√≠s (tras su fecha doble de 2009), la banda inglesa replet√≥ el Estadio Nacional en el marco del regreso del Festival Santiago Urbano Electr√≥nico.

Pasadas las 17:30 horas, la jornada la inauguró la banda local Follakzöid, para luego dar paso a Junun y Flying Lotus. Cerca de las 21:05 fue el turno de Radiohead, que con Daydreaming irrumpieron en el escenario para montar un show que se extendió por 140 minutos.

Con canciones de A Moon Shaped Pool, su más reciente álbum, pero también dejando espacio a viejos clásicos como los de los discos The Bends e In Rainbows, la agrupación presentó un show sobrio y sofisticado en despliegue tecnológico, pero pulcro y preciso en sonido.

Airbag, Myxomatosis, Where I End and You Begin, All I Need, Pyramid Song (el primer momento de comuni√≥n entre Thom Yorke, su vocalista, y el p√ļblico) y Everything in Its Right Place, entre otras, se sucedieron en un playlist que cont√≥ con dos regresos al escenario antes de una despedida final que fue resistida por la audiencia.

Let Down, Street Spirit (Fade Out), Bloom, Identikit y Weird Fishes/Arpeggi (una de las postales m√°s coreadas de la noche), marcaron el √ļltimo tramo de la primera parte del show. Antes de eso, vino The Numbers, 2 + 2 = 5, Bodysnatchers y Idioteque, y tras el primer bis, otra breve bater√≠a de √©xitos: Fake Plastic Trees, The Bends, Feral, Lotus Flower, Exit Music (for a Film) y Reckoner.

Para los √ļltimos instantes de Radiohead en Chile, el grupo reserv√≥ Nude, y para el remate ideal, Paranoid Android y Karma Police, dos de las canciones m√°s populares de su discograf√≠a. Ya en las afueras del Estadio Nacional, no faltaron quienes extra√Īaron los hits que no sonaron, mientras otros repararon en el decidor dato de la presentaci√≥n: Radiohead toc√≥ durante dos horas y veinte minutos sin tregua alguna.

