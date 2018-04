"Karma Police": lo que pasó tras la escena más cómplice del show de Radiohead en Chile

Sucedi√≥ en el √ļltimo pasaje del concierto, cuando Radiohead ya se desped√≠a del Estadio Nacional, pero se convirti√≥ en uno de los momentos m√°s genuinos de los casi 140 minutos que dur√≥ la presentaci√≥n.

Cuando vino el turno de Karma Police, el √ļltimo track que la banda interpret√≥ anoche en su regreso al pa√≠s, la garganta le jug√≥ una mala pasada a Thom Yorke, su vocalista, haci√©ndole soltar uno que otro “gallo” de cara al micr√≥fono y durante uno de los cimax de la canci√≥n.

Inesperadamente, y para sorpresa de los fans que lo vieron desde las primeras filas, Yorke agachó la cabeza para botar una risa nerviosa, casi de desaprobación, en una secuencia que generó gritos, más risas y comentarios entre la audiencia.

Lejos de convertirse en un momento inc√≥modo, o desprolijo, el error se desdibuj√≥ en una de las escenas de complicidad m√°s concretas de la noche, con un Yorke que tras un l√ļdico estornudo busc√≥ las caras y expresiones de los presentes, al mismo tiempo en que el bajista Colin Greenwood se re√≠a de la situaci√≥n.

Un “ji ji ji ji, ji ji ji ji”, en tono burlesco, fue la √ļnica respuesta del m√ļsico mientras las m√°s de 40 mil personas segu√≠an la letra del tema cantando “this is what you’ll get”, desde sus puestos. La escena se repiti√≥ dos veces antes que Yorke retomara el pulso de la canci√≥n, y luego, vino la despedida definitiva. El p√ļblico presion√≥ un √ļltimo regreso entonando “I lost myself, I lost myself”, pero la jugada no tuvo efecto: el concierto ya hab√≠a terminado.

La escena se puede ver a partir de los dos minutos con cincuenta segundos, en el siguiente video.

