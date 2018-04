Los nuevos proyectos que ocupan a Jorge González: un libro de cuentos y la música ambient

Esta semana, y con motivo del Disco de Oro que obtuvo su √ļltimo √°lbum, Jorge Gonz√°lez reapareci√≥ en p√ļblico y se refiri√≥, en otros temas, a sus nuevos proyectos, el presente pol√≠tico chileno y el apoyo que ha recibido de parte de la audiencia tras su retiro de los escenarios.

El adi√≥s se produjo en La Cumbre del Rock Chileno 2017(donde fue reconocido como “√ćcono”) y se explica en el diagn√≥stico que recibi√≥ en febrero de 2015, cuando comenz√≥ a percibir las secuelas de un infarto isqu√©mico cerebeloso que hoy lo mantiene con el lado izquierdo de su cuerpo paralizado.

As√≠ lo detalla el diario La Tercera, que accedi√≥ a una entrevista con el exl√≠der de Los Prisioneros. De acuerdo a la publicaci√≥n, el m√ļsico mantiene “una par√°lisis casi total de su lado izquierdo, con dificultades para caminar” y “con un brazo casi atrofiado, mientras su habla sale a tropezones”.

“El disco de grandes √©xitos est√° s√ļper bueno. Estoy muy contento. Estamos esperando el vinilo‚ÄĚ, coment√≥ sobre el reconocimiento que obtuvo Antolog√≠a (2017). Consultado por el cari√Īo del p√ļblico, apunt√≥: “Es un milagro que la gente a√ļn me recuerde”.

Tambi√©n cont√≥ a qu√© dedica hoy su tiempo libre y creatividad musical: “He estado haciendo (m√ļsica) ambient. S√≠. Ah√≠ he estado d√°ndole. Quer√≠a probarlo. Lo estoy haciendo en mi computador‚ÄĚ, dijo en relaci√≥n a su renovada faceta electr√≥nica.

El sanmiguelino reconoci√≥ no haber visto el homenaje que le hizo Stefan Kramer en el reciente Festival de Vi√Īa del Mar, pero s√≠ el de Luis Fonsi. Tambi√©n coment√≥ que extra√Īa viajar, que le gusta Despacito y que de joven nunca pens√≥ en la trascendencia de su obra.

Adem√°s, habl√≥ de su nuevo proyecto art√≠stico: la publicaci√≥n de un libro. ‚ÄúEn un mes y medio saco un libro de gatos. Est√° listo. Estamos viendo las fotos ahora. Son cuentos que tratan de cosas de gatos. Me gustar√≠a escribir novelas de ficci√≥n‚ÄĚ, agreg√≥.

Sobre la actualidad pol√≠tica, el nuevo gobierno de Sebasti√°n Pi√Īera y la contingencia, fue enf√°tico: ‚ÄúYa no me importa mucho lo que pase. No creo mucho en las noticias‚ÄĚ.