El extraño sueño de Mon Laferte con Violeta Parra: "Se veía cansada, yo estaba más vieja"

Anoche so√Ī√© con la Violeta, est√°bamos tomando tecito y de repente se pone a temblar fuerte, ninguna de las dos se asust√≥, al contrario, nos miramos y nos pusimos a re√≠r, despu√©s ella empez√≥ a golpear fuerte en la mesa un ritmo medio africano que combinaba perfecto con el ruido de la tierra, yo le aviv√© la cueca golpeando con una cucharita en la taza y nos pusimos a cantar, no recuerdo la melod√≠a ni la letra, pero seguro era linda. Ella se ve√≠a cansada, yo estaba m√°s vieja, pero re√≠amos. C√≥mo me gustar√≠a que hubieran so√Īado lo mismo, de veras que era lindo.

