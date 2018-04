Animal Collective regresa a Chile a 10 años de su debut

Hace diez a√Īos debut√≥ en nuestro pa√≠s la banda proveniente de Baltimore, Animal Collective, y el pr√≥ximo 1 de septiembre regresar√°n a Chile en el marco del noveno aniversario de Club Fauna, que se realizar√° en Espacio Riesco.

Conformados a comienzos de la década del 2000, el grupo de pop experimental estadounidense llegará con un show especial basado en uno de sus discos más emblemáticos e influyentes: Sung Tongs.

Este √°lbum, editado en 2004, ser√° presentado en un tour desde junio en pa√≠ses como Inglaterra, Holanda, Alemania, Dinamarca, Francia, Espa√Īa, Estados Unidos y en el segundo semestre del a√Īo en Latinoam√©rica.

Su primer LP aparece en el 2000 bajo el titulo de Spirit They¬īre Gone, Spirit They¬īve Vanished y en adelante su trabajo discogr√°fico ha sido constante y prol√≠fico, entregando producciones como Danse Manatee (2001), Campfire Songs (2003), Here Comes The Indian (2003), Sung Tongs (2004). Feels (2005), Strawberry Jam (2007), Merriweather Post Pavilion (2009), Centipede Hz (2012) y Painting With (2016), adem√°s de varios EP¬īs.

Acerca del tour de Sung Tongs que llegará a Santiago el 1 de septiembre, será interpretado en su totalidad por sus dos integrantes históricos, Panda Bear (Noah Lennox) y Avey Tare (David Portner).

Club Fauna este 2018 cumple 9 a√Īos, ciclo de m√ļsica con m√°s de 70 shows realizados y que ha marcado pauta en la cartelera nacional, teniendo artistas internacionales como Hercules & Love Affair, Metronomy, Sky Ferreira, Cut Copy, Crystal Castles, Moderat Jungle y The XX, entre otros.

La venta de entradas comienza hoy martes 3 de abril al mediodía a través de Puntoticket.