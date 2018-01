Alain Johannes Trío realizó histórica presentación en Festival ARC 2018

Sábado 27 enero de 2018 | Publicado a las 16:34

Tras la apertura de la banda local Paralaje, el músico chileno-estadounidense se presentó junto a Cote y Felo Foncea en una inolvidable presentación que recorrió gran parte de su trayectoria interpretando clásicos como “Reach out” y “Kaleidoscope”.

La parrilla programática de la edición 2018 del Festival de las Artes continúa con diversas actividades culturales por todos los rincones de la región. En una jornada que será histórica para los seguidores de la música, se presentaron en el Centro Cultural Palace de Coquimbo la banda local Paralaje y uno de los invitados estelares del certamen: Alain Johannes.

Luego de un intenso año 2017, producto de una serie de presentaciones y la publicación de su aclamado documental “Unfinnished Plan”, exhibición que también formó parte de la programación del Festival ARC, el reconocido músico llegó a Coquimbo en una inédita presentación en nuestro país, junto a su power trío integrado por los hermanos Felo y Cote Foncea. Con una amplia trayectoria, donde se destacan su participación como líder de la banda Eleven y sus colaboraciones con Queens of the Stone Age, Chris Cornell, Arctic Monkeys y Red Hot Chili Peppers, es considerado una influencia clave dentro de la historia del rock.

Tras su presentación, el músico radicado en California (Estados Unidos) valoró la oportunidad de ser parte del Festival ARC 2018 en su cuarta jornada. “Fue increíble, es un repertorio muy intenso de tocar, donde uno traspasa esa energía también. La conexión del público la sentí de inmediato. La gente estuvo muy feliz de escuchar los temas, tienen mucho amor por la música, todo empieza a fluir y eso lo sentí. Me encantó”. A su vez, afirmó que, “es un orgullo poder visitar Coquimbo, estoy muy agradecido de que me hayan invitado y espero volver el próximo año también con nuevos temas. Ahora estamos grabando con el trío en español y me gustaría regresar más a menudo a la región, para disfrutar de esta linda ciudad. Espero cada año regresar por más tiempo”, dijo Johannes.

Una vez finalizada la inolvidable presentación, la directora regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Daniela Serani Elliott destacó la ilustre visita de uno de los íconos musicales tanto nacional como también internacional. “Feliz con la presencia de Alain Johannes que es un referente de la música grounge de los 90. Un tremendo artista, además de talla internacional, el ha tocado con grandes de la música, y tenerlo acá en el Centro Cultural Palace hoy en el marco de del festival de las artes es un tremendo privilegio. Yo creo que esta noche no se olvida, así como no se han olvidado las noches anteriores, creo que este festival marca una diferencia en calidad y en la parrilla que estamos ofreciendo”, expresó.