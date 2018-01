"Fe, amor y libertad": Aguaturbia presentó su último álbum en Festival ARC en Coquimbo

Jueves 25 enero de 2018 | Publicado a las 19:48

La icónica banda de rock psicodélico nacida en la década del ’60 fue parte del Festival ARC 2018 junto a la banda La Doctrina, presentando su elogiado último trabajo y marcando el regreso triunfal de la agrupación liderada por el maestro Carlos Corales y Denise.

Luego de lanzar sus ya clásicos Aguaturbia 1 y 2, la banda nacional entró en un receso prolongado que los mantuvo alejados de los grandes escenarios por décadas, solo reuniéndose en vivo para invitaciones puntuales alejadas de la masividad. El 2017 marcaría el renacer de la agrupación encabezada por Carlos Corales y Denise, producto de la publicación de su disco “Fe amor y libertad”, junto a un regreso definitivo a la actividad, que los ha llevado a ser invitados estelares a la Cumbre del Rock Chileno, al festival Lollapalooza y a esta nueva edición del Festival ARC 2018.

La banda encargada de abrir la jornada en esta especial visita artística, desarrollada en el Centro Cultural Palace de Coquimbo, fue La Doctrina. Con un marcado sello que nace a partir de la fusión del blues con derivados de la música negra como el funk, swing, blues tradicional y latino, han tocado en los más importantes eventos culturales de la región de Coquimbo, además de tener una actividad musical permanente en el circuito de bares locales. Posterior a ello fue el turno de Aguaturbia, quienes en cerca de dos horas deslumbraron con parte de su psicodélico repertorio clásico y de su nuevo trabajo “Fe, amor y libertad”.

Sobre el festival de las artes de Coquimbo, Denise, la inconfundible vocalista de Aguaturbia destacó la importancia del certamen y el fomento a las artes y la cultura que genera. “Ojalá todos copiaran estas iniciativas, porque todos los lugares merecen espectáculos de este tipo y que generen cultura. Sin cultura no hay idiosincrasia. Me encanta, todo nuestro país merece algo así, me encantó”, afirmó. Misma opinión compartió Carlos Corales, quien enfatizó en la integración entre artistas locales y nacionales que genera el Festival ARC. “Me parece excelente y muy destacable que participen también artistas de la zona, y en especial, todos los grupos artísticos y bandas de acá, como lo fue La Doctrina y tantos más que son parte del festival, esperamos que sigan adelante, porque se puede”, recalcó.

Una vez finalizada la inolvidable presentación, la directora regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; Daniela Serani Elliott valoró la magnifica presentaciÓn de ambas bandas en la segunda jornada. “Tuvimos una magnífica clase maestra de blues rock y psicodelia en el Centro Cultural Palace, partiendo por el grupo regional La Doctrina, que nos deleitó por cerca de una hora con lo mejor de los ritmos latinos, con mucho rock y soul. Luego tuvimos a la banda que marcó la historia del rock chileno como lo es Aguaturbia, con un eximio guitarrista como lo es Carlos Corales y la voz prístina de Denise, aún después de 46 años de historia de la banda. Realmente fue una noche mágica”, enfatizó. Asimismo, Serani invitó a la comunidad a seguir participando de las diversas actividades de una nueva versión del Festival de las Artes. “Nos quedan bastantes días con muchas actividades en toda la región, con talleres, conciertos y una serie de presentaciones de artes escénicas en general. Esperamos que visiten el sitio web www.festivalarc.cl y nuestras redes sociales, para que conozcan toda la amplia programación de este nuevo Festival ARC”, concluyó.