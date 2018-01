Demandan a Bruno Mars por plagio de una de sus canciones más famosas

Martes 02 enero de 2018 | Publicado a las 14:35

Otra vez Bruno Mars está en problemas judiciales por una acusación de plagio, y otra vez la polémica se relaciona a una de sus canciones más populares, “Uptown Funk”.

La noticia la destapó el portal de espectáculos TMZ, quien dio a conocer detalles de la demanda que puso en su contra (y de Mark Ronson, productor del tema) la banda femenina The Sequence, que hizo carrera en Estados Unidos desde fines de los setenta hasta la primera mitad de los ochenta.

De acuerdo al colectivo, el plagio se vincularía a aspectos específicos de la canción muy similares a “Funk you up”, original de The Sequence de 1979. De acuerdo al texto, “Uptown Funk” posee “elementos de composición significativa y substancialmente similares”.

Cabe señalar que esta no es la primera acusación de plagio contra el cantante estadounidense. El primero en acusarlo de robo intelectual fue Roger Troutman, ex integrante de Zapp, quien acusó plagio del tema “More Bounce to the Ounce” de 1980.

Charly García, en una entrevista concedida a Billboard el año pasado, también reconoció un parecido entre “Uptown Funk” y “Fanky”, composición suya de 1989, aunque sin ejecutar ninguna querella al respecto.

A continuación, te mostramos las dos canciones de la disputa. Primero “Funk you up” de The Sequence y luego “Uptown Funk” de Bruno Mars.