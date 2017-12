Deftones agenda tercer concierto en Chile tras agotar entradas

La banda de metal alternativo Deftones agendó un tercer concierto en Chile, luego que los dos primeros agotaran rápidamente las entradas.

El nuevo show será el 30 de mayo de 2018 en el Teatro Coliseo de Santiago, y se suma a los ya vendidos para el 28 y 29 del mismo mes.

Fue la misma banda la que anunció la noticia por medio de su cuenta oficial en Twitter.

Our Santiago show on May 29 is now sold out. We have added a third and final show on May 30. Tickets on sale Tuesday at 10AM. pic.twitter.com/wzIk0nJF6O

