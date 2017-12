Paul Anka regresará a Chile en 2018: entradas van desde los $44.000 pesos

Regresa una de las voces anglo más reconocidas del siglo XX. Se trata de Paul Anka, quien regresa al país tras tras su exitosa última presentación registrada en 2016.

El artista que mantiene una cercana relación con nuestras tierras, comentó: “Chile, es uno de mis lugares favoritos para ir, el amor por la música que hay ahí y el amor que te entrega la gente se queda en tu memoria, te sientes como en casa”, se lee en un comunicado difundido por la producción del evento.

Un dato relevante tiene relación con las entradas del concierto, que se realizará el próximo 8 de junio en Arena Monticello. Los tickets fluctuarán entre los $44.000 y los $200.000 pesos (la última opción incluye un “Meet & Greet” con el artista).

El canadiense prometió repasar su larga trayectoria de más de 60 años de carrera, que incluye clásicos como “My Way”, “Diana”, “You Are My Destiny” y “Put Your Head on My Shoulders”. Además, informó que ofrecerá versiones remozadas de sus hits.

La primera visita de Anka a Chile fue en 1960, en una legendaria presentación que figura entre los registros locales como “el primer gran concierto internacional que se montó en Chile”. Desde entonces, ha vuelto en cuatro ocasiones, la última de ellas en 2016 donde sorprendió con su voz casi intacta.