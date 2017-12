Roger Waters anuncia fechas de su gira por Sudamérica: Chile no aparece en la lista

Expectativa generó la última noticia que emanó desde el equipo de producción de Roger Waters, el exmúsico de Pink Floyd que acaba de confirmar un nuevo tour por Sudamérica, con fechas en Brasil, Venezuela, Honduras, Uruguay, Perú y Argentina.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta oficial en Facebook, donde publicó el detalle de las fechas. En Brasil hará cinco conciertos, mientras que en el resto de los países sólo hará uno. ¿En Chile? Todavía nada.

El tramo sudamericano de la gira comenzará en poco menos de un año más: el próximo 9 de octubre de 2018 en Sao Paulo, para luego concluir el 17 de noviembre del mismo año en Lima. Sobre si Chile entrará finalmente en la ruta de Waters, esto aún es un misterio.

Lo anterior extrañó a los fanáticos locales de Waters, cuya última presentación en Santiago data de 2012, año en que trajo al Estadio Nacional el concierto “Roger Waters: The Wall”, donde un bloque de pantallas gigantes dividió en dos la cancha del coloso.

Esta vez el montaje se titula “Us + Them” y destaca por sus ácidos comentarios políticos, donde Donald Trump es uno de los principales focos de crítica, y los movimientos sociales que toman protagonismo en artefactos visuales y musicales.

En el afiche de la gira se hace hincapié en los discos que utilizará Waters para formar su repertorio: “The Dark Side of the Moon”, “The Wall”, “Animals” y “Wish you were here”, todos de Pink Floyd, entre otros.