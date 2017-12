"Gabigar": la ex Miss Chile que representará al país en la competencia de Viña 2018

Vamos a VIÑA 2018!!!!!😭😭😭 Quiero llorar y reír, el nervio me come pero sé que será una tremenda expericia. Más que una competencia… será un aprendizaje infinito. Solo quiero agradecer a cada uno de los que ha sido parte de GABIGAR. Será mi segunda vez representando a Chile, pero ahora sí, en mi ley… tal cual soy, sin formatos ni estereotipos encima, con los miedos un poco más trabajados… vulnerable, sensible, mandona y mañosa como me conocen…. pero Transparente… porque me hace inmensamente feliz hacerlos "sentir" y emocionarse con mis canciones!! Eso es lo más impactante para mí…. y un regalo tremendo. Gracias!!! #cobarde y su simpleza… se ha ganado un lugar entre las tremendas canciones de la Competencia Internacional de @elfestivaldevina 2018! La verdad lloré cuando lo supe… nadie sabe pero viví casi 2 años al lado de la Quinta Vergara y escuchaba todos los conciertos con medio cuerpo afuera desde el 5to piso! Cantaba y bailaba como loca…Soñé e imaginé estar ahí… muuuy lejanamente, pero olvidé ese sueño hasta que me atreví a componer… Este año me nació la inquietud de probar y mandar algo mío, propio… quizás inocente, pero honesto. Sin pretenciones, pero de corazón. Pero aún NO LO CREOOO!!! Y bueno esto es #cobarde. Una mujer que se admite atormentada, paralizada por los prejuicios que ha heredado, pero dispuesta a mostrarse vulnerable para crecer. Esta soy yo creciendo. Estoy muy orgullosa de todo el equipo que fue parte de la creación de esta canción. Vamos a darlo todo junto a mi mejor partner @nico_quiroga tremendo productor y compositor de la canción…y a @maxdonosos que nos acompañará en el show con esas líneas de violín que él mismo grabo!!!! Solo espero que nos entregen la mejor vibra, porque en este momento lo que más necesitamos es apapachamiento y amor del bueno💜 #gabigaraviña

