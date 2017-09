Encuentro de música infantil en primavera se tomará los domingos de octubre en La Reina

“Cantando Aprendo a Hablar”, “El Mundo de Bungo”, “Mi Plan Favorito” y “Wachún” son los grupos invitados a “Música Infantil en Primavera”, encuentro de música para niños que busca transformar la primavera en la época más entretenida del año.

El Centro Cultural de La Reina “Vicente Bianchi” y CRIN Creadores Infantiles de Chile AG han organizado una nueva versión de “Música Infantil en Primavera”, evento a realizarse los domingos 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre en el teatro del centro cultural, ubicado en calle Santa Rita 1153 esquina Echeñique.

El festival e primavera es un encuentro imperdible pensado para toda la familia con destacadas agrupaciones nacionales, cada una con un estilo diferente, quienes entregarán entretenidas canciones y espectáculos llenos de juegos, música y poesía.

Exploracolores

Domingo 1 de Octubre

Cantando Aprendo a Hablar

Lulú, Polín, Santi y Maxi son los personajes principales de ExploraColores de Cantando Aprendo a Hablar que interpretan en vivo una selección de las más conocidas canciones creadas por fonoaudiólogas.

El espectáculo tiene un enorme atractivo gracias al encanto de los personajes, además del uso de elementos de utilería y el apoyo audiovisual. Entre las más de 200 presentaciones que ha tenido este elenco a lo largo de todo el país, se destaca su participación en Kidzapalooza 2014 y 2016 (dentro del festival Lollapalooza), y también en los distintos operativos médicos y de ayuda organizados por la Armada de Chile incluyendo uno al Archipiélago Juan Fernández.

La banda de cantando aprendo a hablar

Domingo 8 de Octubre:

Cantando Aprendo a Hablar

Bulublú es la vocalista de la banda que interpreta en vivo una selección de las más conocidas canciones de CAH en versión rock pop. La Banda de Cantando Aprendo a Hablar es una entretenida propuesta de música en vivo. Bulublú en la voz, junto a 4 talentosos músicos (guitarra, bajo, teclado y batería) son los encargados de interpretar, en versiones , algunas de las más conocidas canciones creadas por fonoaudiólogas para ayudar al desarrollo del lenguaje. Niños y adultos cantarán y bailarán con grandes éxitos como El Cajón de las Vocales, Canta A E I O U , Count With Me, Planetas, Abracadabra, Rapidales, etc. El Conejo Barrigón acompaña a Bulublú en este entretenido show, que para muchos será… ¡su primer recital!

El Mundo de Bungo

Domingo 15 de Octubre

“Rock Infantil” que combina todo tipo de sonoridades Rockeras con variadas letras infantiles, las cuales relatan las historias, pensamiento y múltiples contextos del protagonista de nuestro mundo musical, Bungo.

Integrantes: Paula Clavero: cantante, melódica, cuatro venezolano, ukelele; Sergio Sánchez: guitarra eléctrica, guitarra acústica; Kaevent Henríquez: batería; Tomás Nahúm: bajo eléctrico y Daniel Fernández: guitarra eléctrica.

Mi Plan Favorito

Domingo 22 de Octubre

Mi Plan Favorito es un proyecto musical que recoge parte del patrimonio latinoamericano del canto infantil, en diálogo con composiciones de creadores jóvenes que están generando la memoria de mañana. El repertorio se destaca por su diversidad de géneros, cuyos arreglos y sonoridad se inspiran en la música popular del pasado: foxtrot, vals, cueca, chachachá, se hacen presentes evocando un viaje en el tiempo, transmitiéndonos una infancia expresada en el juego y lo mágico.

Wachún

Domingo 29 de Octubre

Wachún es un trío de música infantil que surge el año 2015 en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Realizan música original y de diversos géneros dirigidos a niños de 3 a 9 años de edad. Sus shows están compuestos por historias y juegos musicales que aportan a una experiencia lúdica y participativa, contribuyendo a la expansión del espacio imaginario y creativo infantil.