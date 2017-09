Lady Gaga anuncia retiro temporal de la música en medio de polémica con Madonna

Durante una rueda de prensa ofrecida en el Festival de Cine de Toronto, Lady Gaga anunció un receso temporal de la música con el fin de dedicarse a descansar y trabajar en nuevos proyectos. “(Es necesario) ir más despacio durante un tiempo para curarse”, afirmó la cantante italo-americana en declaraciones que reproduce el portal Billboard.

“Esto no significa que no tenga algunas cosas bajo la manga”, afirmó sobre su futuro musical, el cual se ve próspero a pesar del inesperado anuncio. De acuerdo a Billboard, la intérprete ya trabaja en el disco sucesor de “Joanne“, al tiempo en que recorre el mundo con el tour promocional del mismo.

Sin embargo, no pocas complicaciones ha tenido Gaga en esta gira. Si bien se estima que por cada noche recauda dos millones de dólares, la cantante tuvo que suspender su última fecha en Montreal tras enfermarse por actuar bajo la lluvia en el mismo tour. Pero estas no son las únicas dolencias físicas que debe soportar en su rutina.

En el documental “Gaga: Fife Foot Two” (coproducción de Netflix que se estrenará el 22 de septiembre y que fue estrenado en Toronto), la voz de “Poker Face” se sincera sobre los malestares crónicos que sufre, en especial los de una extraña enfermedad que, en sus peores días, es capaz de hacerle sentir dolor en todo el lado derecho del cuerpo. En la cinta se muestra cómo el dolor es capaz de hacerla llorar, en una faceta que hasta ahora había querido mantener en privado.

Este retiro temporal se explica, en parte, gracias a una copada agenda actoral, en la que destaca su rol protagónico en el remake de “Ha nacido una estrella“, cinta que protagonizará bajo la dirección de Bradley Cooper y que será estrenada en 2018.

Lady Gaga también ha concitado el interés de la prensa debido a sus declaraciones sobre Madonna en “Gaga: Fife Foot Two“. Aquí abordó su ambivalente relación con la “Reina del Pop“, quien en más de una ocasión ha optado por alejarse de su figura. “La cosa entre Madonna y yo es que siempre la he admirado y aún la admiro, sin importar lo que piense de mí. Lo único que de verdad me molesta es [que] soy italiana y de Nueva York, y si tengo un problema con alguien, se lo voy a decir a la cara”, apuntó.

“Ella (Madonna) no me miraría a los ojos y me diría que soy ‘reductive’ (vocablo con el que Madonna se refirió a Gaga). Solo quiero que Madonna me empuje contra la pared, me bese y me diga que soy un pedazo de mierda“, dijo.