Coro de Cámara Holandés y Sinfonietta de Ámsterdam se presentan en CorpArtes

Con piezas de Bach, Fauré, Arvo Pärt, Knut Nystedt y Shostakóvich, ambas agrupaciones se presentan el 14 de septiembre a las 20:00 horas en CorpArtes.

Las dos agrupaciones musicales holandesas se unen para ser parte de la Temporada de Conciertos Internacionales 2017 de CorpArtes. Con más de 80 años de trayectoria, el Coro de Cámara Holandés está integrado por 20 músicos, incluidos los solistas Mónica Monteiro (soprano) y Jasper Schweppe (barítono). Su director es Peter Dijkstra, ganador del premio Kersjes van de Groenekan Grant para directores jóvenes en 2002, y primer lugar del Eric Ericson Award en 2003. La Sinfonietta de Ámsterdam, bajo el liderazgo de su concertina, Candida Thompson, cuenta con más de 25 años de trayectoria.

Ambas agrupaciones, que visitan por primera vez el país, destacan por su fuerte vocación educacional: la orquesta con las presentaciones KleuterSinfonietta, disfrutadas por miles de niños cada año, y Sinfonietta Strijkersdagen, en la que jóvenes músicos participan de talleres y presentaciones, y el coro a través de talleres, clases y apadrinamiento de coros juveniles, que son presentados en algunos de sus conciertos.

Ensayo abierto

El jueves 14 de septiembre, a las 17:00 horas, se podrá asistir al ensayo general en forma gratuita, previa inscripción.

Actividad gratuita, cupos limitados.

Rosario Norte 660, nivel -2, Las Condes, Santiago.

Inscripciones: http://www.corpartes.cl/evento/sinfonieta-de-amsterdam-coro-de-camara-holandes/

Clase Magistral con el Coro de Cámara Holandés

Destinada a los estudiantes de canto, profesores, directores de coro y cantantes, la clase magistral con el Coro de Cámara Holandés, a partir de la obra del compositor estonio Arvo Pärt, solo es necesario saber de lectura musical y tener experiencia en canto coral.

15 de septiembre, 11:00 horas.

Rosario Norte 660, nivel -2, Las Condes, Santiago.

Actividad gratuita, cupos limitados.

Inscripciones: http://www.corpartes.cl/evento/clase-magistral-coro-de-camara-de-holanda/ educacion@copartes.cl

Programa

Knut Nystedt (1915-2014)

Immortal Bach (1987)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Partita en re menor para violín solo n.° 2, BWV 1004 (1717-1729), Chacona (con melodías de coral extraídas de la partitura por Helga Thoene, 2009)

Arvo Pärt (1935)

Da Pacem Domine (2004)

Dimitri Shostakóvich (1906-1975)

Sinfonía de cámara en do menor, Op.110a (1960, arr. Rudolf Barshai; 1974)

Intermedio

Gabriel Fauré (1845-1924)

Réquiem en re menor Op. 48 (1886-1888)

I. Introit et Kyrie

II. Offertoire

III. Sanctus

IV. Pie Jesu

V. Agnus Dei et Lux Aeterna

VI. Libera Me

VII. In Paradisum

Solistas:

Mónica Monteiro, soprano.

Jasper Schweppe, barítono.

Jueves 14 de septiembre, 20:00 horas.

Rosario Norte 660, nivel -2, Las Condes, Santiago.

Más información y venta de entradas: www.corpartes.cl