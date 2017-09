U2 publica nuevo single con fotografía promocional de la hija de The Edge, su guitarrista

U2, la legendaria banda irlandesa, presentó hoy “You’re The Best Thing About Me,” el primer sencillo oficial de su nuevo álbum, “Songs of Experience”, el decimocuarto de su carrera. La canción viene acompañada de una imagen de portada con Sian Evans, hija de The Edge (el guitarrista del grupo), registrada por el afamado fotógrafo Anton Corbijn.

El lanzamiento del primer single ocurre luego de un regalo sorpresa a los fans la semana pasada, con el lanzamiento espontaneo de un video de la banda interpretando en vivo “The Blackout”, otra pista del próximo disco.

“Song Of Experience” es,en el fondo, la segunda parte de disco gemelo. Corresponde a la continuación de “Songs Of Innocence”, lanzado en 2014. Dos títulos que rescatan inspiración de la colección de poemas “Songs of Innocence and Experience”, obra del místico poeta inglés del siglo XVIII William Blake.

Mientras que “Songs of Innocence” retrató las primeras influencias y experiencias de la banda a finales de los 70 y principios de los 80, el nuevo álbum es una colección de canciones en forma de cartas íntimas a lugares y personas cercanas al corazón de Bono.

La canción ya cuenta con un “video lyrics”, donde se puede seguir la letra de la misma.