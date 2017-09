Freddie Mercury cumpliría 71 años: 10 cosas que tal vez no sabías del vocalista de Queen

El fallecido vocalista de la emblemática banda Queen, Freddie Mercury, hoy cumpliría 71 años. Su indiscutible legado musical sigue presente en la actualidad, siendo inspiración para una serie de artistas actuales y también para sus fanáticos.

De hecho, canciones como “We are the Champions”, “We will rock you” y “Bohemian Rhapsody”, constituyen verdaderos himnos en la actualidad.

Como una forma de rendirle homenaje, hemos reunido algunos hechos y datos sobre su vida que muchos desconocen. ¡Conócelos a continuación!.

1. Su nombre real era Farrokh Bulsara, sin embargo, según la revista Clash Music, incluso en su pasaporte oficial se podía leer “Freddie Mercury”. Cabe destacar que él comenzó a usar el nombre “Freddie” antes de llegar a Inglaterra y agregó “Mercury”, cuando ya estaba en Queen.

2. La primera banda de Mercury se llamaba “The Hectics”, la cual reversionaba algunos éxitos rockabilly. Este grupo nació cuando aún era un niño y estudiaba en un internado de hombres en el pueblo de Panchgani, en la cercanías de Bombay (India) tras mudarse de su país natal Tanzania. Aquí comenzó a hacerse llamar “Freddie”. Recién a los 17 años llegó a Inglaterra.

3. Además de graduarse como artista, Freddie recibió su diploma de diseñador gráfico en la Universidad de West Thames (Inglaterra). De hecho, usó esta habilidad para crear el logotipo de Queen.

Cabe destacar que además trabajó alguna vez vendiendo ropa usada en Piccadilly Circus y también en un aeropuerto.

4. Adoptó el apellido “Mercury” mientras componía el primer álbum de Queen, específicamente cuando creaba la canción “My Fairy King”. Es más en la misma canción, deja ver la transición de nombre. “Mother Mercury, look what they’ve done to me! I cannot run I cannot hide…” (Madre Mercury, mira lo que me han hecho, no puedo correr no puedo esconderme…).

5. Pese a que nunca estudió canto y tenía nódulos vocales, tenía una voz privilegiada que le permitía alcanzar tonos muy graves o muy agudos sin mucho esfuerzo. Si bien era considerado barítono, podía llegar a ser soprano o tenor.

6. Pese a que tuvo romances con diversos hombres, la única relación duradera y estable que tuvo fue con una mujer: Mary Austin, a quien en múltiples ocasiones Freddie llamó “el amor de su vida” y su “mejor amiga”.

Incluso convivió con ella varios años y le dedicó la canción “Love of My Life”, del álbum “A Night at the Opera” (1975).

7. Entre sus mejores amigos estaban David Bowie, Elton John y Mick Jagger, según Hollywood Reporter.

8. De acuerdo a Clash Music, Mercury amaba tanto a sus gatos que mientras estaba de gira, llamaba a su casa para hablar con ellos. Es más, le pedía a su entonces novia Mary Austin, que pusiera a los felinos al teléfono para que pudieran escuchar lo que les decía. Además, tenía retratos de los mininos.

9. En los escenarios Freddie tenía una personalidad extravagante y avasalladora, sin embargo, en su vida privada era bastante tímido, según revista Sexenio.

10. A través de un comunicado público, el 23 de noviembre de 1991, Freddie anunció que era portador del virus del SIDA. Falleció al día siguiente.

¿Por qué era tan buen cantante si nunca estudió canto?

Investigadores austriacos, checos y suecos han recurrido a la ciencia para probar su impresionante capacidad vocal. Di bien su voz correspondía a la de un barítono, Mercury llegó a cantar como tenor, logrando un inusual control sobre su técnica de producción de la voz.

En un estudio -publicado en la revista científica Logopedics Phoniatrics Vocology- se analizó 23 canciones del conjunto británico además de algunos de los temas solistas de Mercury, pidiéndole además a un cantante para que imitara la voz de la estrella británica.

Con la ayuda de una sofisticada cámara lograron filmar, a más de 4.000 cuadros por segundo, la manera en que trabajaba la laringe del vocalista invitado a la investigación, para obtener una idea de lo que Mercury habría hecho fisiológicamente mientras cantaba estas notas distorsionadas.

Junto con comprobar que Mercury era extremadamente hábil en la modulación de su voz, el equipo descubrió que, aún cuando su rango vocal era el normal para un adulto sano, sus cuerdas vocales vibraban más y más rápido que la de otros cantantes, como por ejemplo del destacado tenor lírico italiano Luciano Pavarotti.

La publicación destacó además que uno de los aspectos más llamativos de la voz de Mercury, es que era capaz de sonar sumamente fino en algunos momentos, mientras que en otros podía llevar su voz a un sonido más áspero.

El encargado de la investigación, el Doctor austriaco Christian Herbs de la Universidad de Viena, señaló que las características vocales de Mercury, “en combinación con el vibrato rápido e irregular, podría haber ayudado en la creación del excéntrico y extravagante personaje que era de Freddie Mercury”.



De esta manera, se podría decir que los científicos lograron comprobar lo que, para muchos, era evidente: la extraordinaria capacidad vocal del líder de Queen, Freddie Mercury.

A pesar de que históricamente se ha señalado que Freddie Mercury cantaba en un rango vocal de más de cuatro octavas, esto no pudo haber sido corroborado en el análisis.