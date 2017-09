Fauna Primavera confirma al último invitado del festival: AlunaGeorge

El dúo británico AlunaGeorge se convirtió en el último confirmado de Fauna Primavera, el festival de música que se celebrará este 11 de noviembre en Espacio Broadway. Así, el evento cierra un cartel que tiene a bandas como Phoenix, Iggy Azalea, Seu Jorge, Yo La Tengo, Black Angels, Claptone, Daughter, Neon Indian, Nova Materia, Planeta No, White Sample y Whitney, entre otros.

El dúo británico AlunaGeorge, conformado por Aluna Francis y George Ried, comenzó su carrera en 2012 cuando estrenaron el sencillo “You Know You Like” y posteriormente “Your Drums, Your Love”, canción con la que debutaron en el puesto cincuenta de la lista UK Singles Chart.

El dúo cuenta con dos álbumes de estudio “Body Music” (2013) y “I Remember” (2016). Entre ambos lanzamientos, AlunaGeorge ha publicado singles y colaboraciones con otros artistas, como en “White Noise” de Disclousure, Kaytranada, Jack Ü, o realizado remixes para “Born To Die” (Lana del Rey), “Spectrum” (Florence The Machine”), entre otros. Durante junio y julio de este año, editaron tres nuevas canciones: “Fake Love”, “Last Kiss” y “Turn Up The Love”.

Fauna Primavera se desarrollará por más de 14 horas a partir del mediodía del 11 de noviembre, en cuatro escenarios simultáneros. Habrá estacionamientos con cupos limitados, guardarropía, servicios de comidas y convenio con transporte, entre otros servicios.

Las entradas para la cita están disponibles en vía Puntoticket. La Preventa 2 general tiene un costo de $47.500; la preventa 2 VIP $75.000. Los tickets General y VIP tendrán un valor de $60.000 y $90.000.