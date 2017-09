Max Vivar de Villa Cariño responde las críticas por su relación con Sofía Bachelet

No han sido pocos quienes han criticado públicamente a Max Vivar, vocalista de la banda chilena de cumbia Villa Cariño, luego que reconociera ante la prensa su relación amorosa con Sofía Henríquez, la hija menor de la Presidenta de la República Michelle Bachelet.

Lo anterior se ha traducido en mensajes de diversa índole, tanto de usuarios anónimos de redes sociales como incipientes músicos chilenos como el rapero Portavoz, quien una vez enterado del asunto publicó en sus redes sociales: “Uno hace el intento profundo de ser diplomático, dialogante, tolerante, buena onda… y aparecen estas… (sic). Zorrones kls, posan de rebeldes y son las bandas de la juventud de gobierno. Puaj!”.

Ante tanta inquina cibernética, Vivar ha vuelto a tomar la palabra para defenderse de los mensajes de odio, y lo hizo a través de una entrevista con el portal Emol. “Yo vivo mi vida tranquilo. Mi militancia política la tengo siempre clara; sigo siendo Frenteamplista, soy militante del Movimiento Autonomista, y sigo encontrando que la música es una herramienta de lucha. Eso no cambia, no cambió y no cambiará“, reveló.

Consultado sobre los alcances mediáticos de su relación con Sofía, y a pesar de no mencionar explícitamente a Portavoz, el músico fue enfático: “En este minuto de mi vida me siento muy enamorado y contento, entonces por qué no cantarle también a ese amor“, recalcó el líder de la banda chilena más reproducida en Spotify en 2016, de acuerdo a datos del propio servicio de streaming.

Este viernes Villa Cariño deberá afrontar el Springfest, un festival de primavera que se tomará el Parque de Diversiones Fantasilandia, donde el público podrá disfrutar de juegos y diversas presentaciones musicales. Luego, vendrá un desafío mayor: presentaciones en México y Perú en el marco de una gira internacional.