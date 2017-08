Guitarrista de Queen revela la primera imagen del rodaje de la película de Freddie Mercury

Diciembre de 2018 es el mes tentativo para el estreno mundial de “Bohemian Rhapsody“, la esperada biopic (película biográfica) que narrará la vida y obra del vocalista de Queen, Freddie Mercury, la misma que semanas atrás confirmó a su elenco principal.

El actor Ramni Malek (“Mr. Robot”) será el encargado de encarnar al líder de Queen, mientras que Gwilym Lee asumirá el papel del guitarrista Brian May, Ben Hardy (“X-Men: Apocalipsis”) el de Roger Taylor y Joe Mazzello (el otrora niño de “Jurassic Park”) el personaje correspondiente a John Deacon. Ahora, un nuevo adelanto de la producción ha sido liberado.

Se trata de la primera imagen del rodaje, la que fue publicada a través de la cuenta personal en Twitter del fundador del grupo y principal gestor del proyecto, Brian May. La fotografía muestra parte de una escenografía que será parte del metraje, y que guarda relación con un momento histórico del grupo.

En ella vemos un afiche del escenario del Live Aid, el evento benéfico de 1985 que fue en ayuda de los países del África Oriental, y donde la banda inglesa realizó uno de sus más memorables conciertos. Del festival participaron agrupaciones como The Who y Wham! de un total de más de 50 nombres. La cita se realizó en dos escenarios al mismo tiempo: el Estadio Wembley de Londres (Inglaterra) y en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia (Estados Unidos), el 13 de julio de aquel año.

“¡EL LIVE AID VIVE DE NUEVO! ¡Es un milagro! Diseñado para Bohemian Rhapsody: La Película“, escribió el guitarrista en redes sociales, en un mensaje que rápidamente superó los 1.300 “Me Gusta“.

El filme será dirigido por Bryan Singer, el mismo detrás de la exitosa saga “X-Men“. Como productores ejecutivos figuran dos exintegrantes del grupo, el mencionado Brian May y Roger Taylor, quienes se han hecho cargo de impulsar el proyecto durante los últimos diez años.

💥LIVE AID LIVES AGAIN 💥 It's a Miracle ! IG'd for Bo Rhap the Movie !!! We are ON ! #queenwillrock #bohemianrhapsodythemovie #liveaid – Bri pic.twitter.com/PciBbZDlGw

— Dr. Brian May (@DrBrianMay) August 30, 2017